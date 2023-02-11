У Пентагоні заявили, що Російська Федерація, ймовірно, втратила на війні проти України близько половини своїх танків, які мала на початок широкомасштабної війни.

Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на слова помічниці міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селест Волландер.

Вона зазначила, що можливості Росії, особливо сухопутних сил, значно погіршилися. За її словами, близько 80% ресурсів сухопутних сил Росії зараз спрямовано на війну проти України.

Селест Волландер наголосила, що у широкомасштабній війні проти України Росія, ймовірно, втратила близько половини своїх бойових танків. У дещо кращому стані перебувають військово-морські сили РФ, а деякі потреби, такі як постачання БПЛА, заповнюються за рахунок Ірану.

Крім того, посадовиця зауважила, що зараз Росія чи не головну ставку робить на людський ресурс. За її словами, російське командування вміє робити певні висновки з попередніх невдач і це помітно з того, як російські війська діють сьогодні в операціях під Бахмутом.

“Важко точно передбачити, чим закінчиться збройний конфлікт. Ми впевнені, що Росія не досягне своїх стратегічних або навіть оперативних цілей, і ми впевнені, що українські Збройні сили впораються із завданням захисту своєї країни”, – додала Селест Волландер.

Варто зазначити, що за даними британської розвідки, лише в одному випадку цього тижня під час нападу на Вугледар, Росія втратила десятки бронемашин.

“Російські війська, ймовірно, втекли й покинули щонайменше 30 практично непошкоджених бронемашин за один раз після невдалого нападу”, – повідомили у розвідці.

Крім того, напередодні американський Інститут вивчення війни зазначив, що великі військові втрати Росії у війні викликали потребу прискорити виробництво озброєння. Аналітики вказали на візит заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва на танковий завод в Омській області 9 лютого, де він сказав, що Росія має збільшити виробництво різної техніки, включаючи танки.