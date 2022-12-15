Про це повідомляє Укрінформ.

Він сказав, що вважає це іронічним і дуже красномовним – коли агресор використовує такі слова.

“Я б просто сказав, що вважаю це іронічним і дуже красномовним… Посадовці країни, яка жорстоко атакує свого сусіда під час незаконного та неспровокованого вторгнення в рамках кампанії, яка націлена на вбивство невинних цивільних осіб та знищення цивільної інфраструктури, воліють використовувати такі слова, як “провокаційний” для опису оборонних систем, призначених для порятунку життів та захисту цивільних осіб”, – сказав Райдер.

Він зауважив, що “важливо пам’ятати, що саме Росія тут є агресором”, попри спроби російської пропаганди зобразити себе жертвою.

Він підкреслив, що США не воюють з Росією і не прагнуть конфлікту – їх увага зосереджена на допомозі Україні:

“Наша увага зосереджена на наданні Україні безпекової допомоги, якої вона потребує для самозахисту. Це те, що ми обіцяли робити задовго до того, як РФ вирішила вторгнутися, і те, що ми продовжуватимемо робити стільки, скільки буде потрібно”.

Патрік Райдер наголосив: рішення про надання Україні систем ППО Patriot абсолютно не залежить від реакції Росії.