Адміністрація президента США Джо Байдена доопрацьовує плани щодо спорядження системи протиракетної оборони Patriot в Україну, про що може бути оголошено вже цього тижня. План Пентагону ще має схвалити міністр оборони Ллойд Остін, перш ніж його буде відправлено на підпис Байдену.

Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі CNN з посиланням на трьох посадовців.

Україна закликає США надіслати передову систему протиповітряної оборони великої дальності, яка є високоефективною для перехоплення балістичних і крилатих ракет, оскільки країна потрапляє під шквал російських ракетних і безпілотних атак, які нищать важливу інфраструктуру по всій країні. Це буде найефективніша система оборонної зброї великої дальності, яку буде надіслано в країну, і посадовці наголошують, що вона допоможе захистити повітряний простір для країн НАТО в Східній Європі.

Незрозуміло, скільки ракетних установок планується спорядити, але типова батарея Patriot містить радар, який виявляє та супроводжує цілі, комп’ютери, енергетичне обладнання, станцію керування бойовими діями та до восьми пускових установок, кожна з яких має чотири готові до стрільби ракети.

Очікується, що після завершення планів Patriot постачать найближчими днями, а українців навчатимуть їх використовувати на базі армії США в Графенвері, Німеччина.

Україна просила систему протягом багатьох місяців, але логістичні проблеми її транспортування та експлуатації є величезними. Та попри ці перешкоди, “реальність того, що відбувається на місці” змусила адміністрацію прийняти рішення, пояснив CNN високопосадовець адміністрації, зазначивши, що росіяни продовжуть інтенсивні ракетні обстріли.

На відміну від менших систем протиповітряної оборони, Patriot потребують значно більших екіпажів, для належної експлуатації яких потрібні десятки осіб. Підготовка ракетних батарей Patriot зазвичай займає кілька місяців, і цей процес Сполучені Штати тепер здійснюватимуть під тиском майже щоденних повітряних атак з боку Росії.

Система вважається однією з найефективніших видів зброї великої дальності для захисту повітряного простору від балістичних і крилатих ракет, а також деяких літаків. Завдяки своїй дальності та висоті ПРО потенційно може збивати російські ракети та літаки далеко від їхніх цілей в Україні.

Минулими роками США відправили Patriot до Саудівської Аравії та Іраку, щоб протистояти загрозам з боку Ірану та його ставлеників, а також до Тихоокеанського регіону для стримування Північної Кореї.

Загалом більше десятка союзників США, включаючи Німеччину, Японію та Ізраїль, також придбали систему.

CNN раніше повідомляв, що адміністрація Байдена розглядає такий крок.

Минулого місяця держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США “дуже зосереджені” на постачанні систем ППО Україні.

Довідка. Patriot — американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який використовують армія США і її союзники. Виробляється компанією Raytheon, розташованій у США. Це складна багатоцільова система, призначена для збивання літаків, балістичних або крилатих ракет. Окрім США, цією системою керують 17 країн, зокрема Румунія та Польща.