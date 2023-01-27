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У підрозділах військ РФ не вистачає близько 40% молодших командирів – ГУР

Росія має серйозні проблеми з командирами на рівні взводу чи роти. Відтак, у передових підрозділах російських військ не вистачає приблизно 40% молодших командирів.

П’ятниця, 27 січня 2023, 16:01
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Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

За його словами, нестача спостерігається зокрема у ворожих підрозділах, що воюють в Донецькій та Луганській областях. Також він зазначив, що РФ продовжуватиме наступальні дії, тому що вона не досягла своєї основної мети – повної окупації Донецької та Луганської областей.

“І саме в підрозділах, які там знаходяться, ми спостерігаємо, що окупанти мають серйозні проблеми з командирами на рівні взводу чи роти. Ті, що стоять на першій лінії, не хочуть воювати, йти в наступ, багато хто хоче себе покалічити, щоби повернутися на територію Росії й вже не воювати. Більшість не планує продовжувати контракт, але їх ніхто не питає”, – сказав представник воєнної розвідки.

Андрій Черняк пояснив, що саме тому мобілізованих росіян часто відправляють на штурмові дії без командування та належної взаємодії між групами. Вони можуть мати якісь незначні тактичні успіхи, але гинуть сотнями, і на їхнє місце прибуває нове “гарматне м’ясо”.

Крім цього, за словами представника ГУР, проблеми з керівництвом в російській армії є і на вищих рівнях. Відтак, спостерігається часта заміна генералів та командувачів різного рівня, яким так і не вдалося виконати поставлені завдання.

“Мабуть, це їхній останній шанс виправити ситуацію і хоча б частково досягти цілей. Тому, за нашими оцінками, кадрові проблеми з командним складом росіян з кожним днем будуть тільки збільшуватися”, – підсумував Андрій Черняк.

Теги: війська РФ, військове командування рф, воєнні злочини РФ, головне управління розвідки, Збройні сили України, повномасштабна війна, російсько-українська війна - наслідки, українська розвідка, українські захисники

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