Про це інформує пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

Стрічка отримала нагороду в категорії “Фільми з Центральної та Східної Європи” і грошову винагороду – 10 тисяч доларів.

Події фільму “Памфір” розгортаються у західних областях України напередодні традиційного карнавалу до свята Маланки.

Головний герой – Леонід на прізвисько Памфір, контрабандист у минулому, обрав чесне життя та долю заробітчанина в Європі. Після тривалої відсутності Памфір повертається додому, щоб возз’єднатися з сім’єю. Безумовна любов сім’ї має побічну дію і змушує головного героя звернути на ризикований шлях із незворотними наслідками.

За словами актора Олександра Яцентюка, який зіграв Памфіра, робота над фільмом зайняла півтора року. Працювали над найменшими деталями образу, наприклад, над пластикою героя. Для ролі актору довелося набрати 17 кілограмів. Глибше зрозуміти своїх персонажів допомагали тривалі репетиційні експедиції. Актори їздили в Карпатські гори і жили за традиціями справжньої гуцульської родини.

Зазначимо, що “Памфір” – результат спільних зусиль України, Франції, Польщі, Чилі, Німеччини та Люксембургу.

Довідково. Cleveland International Film Festival (CIFF) – заснований у 1977 році щорічний кінофестиваль у Клівленді, штат Огайо. Фестиваль представляє найновіші та найкращі фільми з усього світу, аби популяризувати художнє та культурно значуще кіномистецтво.