Нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що Південна Корея начебто допомагатиме Україні з летальним озброєнням через Сполучені Штати. Однак після виходу статті у Сеулі офіційно спростували цю інформацію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Збройні сили Південної Кореї заявили, що зберігають свою позицію і не надаватимуть Україні летальну зброю. Цю заяву у Сеулі озвучили після виходу статті The Wall Street Journal у якій повідомили, що Сеул уклав секретну угоду зі США про постачання Києву артилерії.

У текстовому повідомленні, надісланому журналістам у п’ятницю, міністерство оборони Південної Кореї повідомило, що між південнокорейською компанією та США ведуться переговори щодо експорту зброї, щоб допомогти Вашингтону запастися 155-мм артилерійськими снарядами, однак лише за умови, що США будуть кінцевими користувачами.

The Wall Street Journal повідомила, що офіційні особи США, знайомі з конфіденційною угодою, розповіли, що Вашингтон закупить у Південної Кореї 100 000 снарядів 155-мм артилерії, які потім будуть надіслані українським силам. Ця домовленість дозволить Сеулу “дотримуватися букви свого публічного зобов’язання не надсилати смертоносну військову підтримку Україні”, водночас дозволяючи США не використовувати свої запаси артилерії для допомоги Україні.

Попри те, що Сеул вже допоміг Україні бронежилетами, ковдрами, шоломами та медикаментами на суму 3,5 млрд доларів, він продовжує відхиляти запити України щодо летального озброєння.

Україна шукала допомоги від Сеула, який накопичив артилерію та створив потужну військову силу, через загрозу з Північної Кореї на одному з найбільш озброєних кордонів у світі.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль 11 листопада вирушив у поїздку для міжнародних зустрічей у Південно-Східній Азії, де він має зустрітися з президентом США Джо Байденом на полях саміту.