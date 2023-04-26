Ймовірно, десятки російських дипломатів у країнах Північної Європи є шпигунами під прикриттям. Розслідувачі викрили низку осіб, які є співробітниками Служби зовнішньої розвідки, ГРУ або ФСБ, але працювали як нібито персонал дипмісій.

Про це повідомило Yle.

Анонімні джерела у розвідслужбах заявили, що шпигунами зазвичай є особи з другорядними посадами, але ключові особи у дипмісіях вкрай рідко можуть бути ними. Yle встановило деяких таких росіян.

За даними видання, Дмитрій Оторочкін, ймовірний співробітник СВР, працював у російському посольстві у Гельсінкі. Потім чоловік перевівся до Копенгагена, звідки його врешті вислали навесні 2022 року. У забороненому в Україні “ВКонтакте” він мав три сторінки на різні імена й місце проживання, але за фотографіями його легко можна було впізнати.

Другим став 60-річний Владімір Комаров, який також працював у посольстві у Гельсінкі. Ще журналісти встановили особу 37-річного Дмитра Двін’яніна. Обидва чоловіки вочевидь були співробітниками ГРУ, яких вислали навесні 2022 року.

Фінська поліція захисту звітувала, що до третини дипломатів російського посольства можуть бути шпигунами під прикриттям. Журналісти SVT відстежили 21 ймовірного шпигуна у Швеції. З них не менше 13 продовжували працювати у Стокгольмі щонайменше до квітня 2022 року.