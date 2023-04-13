Уряд Норвегії оголосив персонами нон грата 15 співробітників російської розвідки, які працювали у посольстві РФ в Осло.

Про це інформує пресслужба міністерства закордонних справ Норвегії.

У відомстві пояснили, що рішення норвезького уряду є відповіддю на зміну безпекової ситуації в Європі, яка призвела до посилення розвідувальної загрози з боку Росії. У Норвегії наголошують, що згадані росіяни є чинними офіцерами розвідки, які працювали під дипломатичним прикриттям.

“15 офіцерів розвідки брали участь у діяльності, яка не сумісна з їхнім дипломатичним статусом. Це важливий крок у протидії та зниженні рівня активності російської розвідки в Норвегії, а отже, у захисті наших національних інтересів”, – заявила очільниця МЗС Аннікен Гуйтфельдт.

Зазначається, що діяльність цих розвідників відстежувалась протягом тривалого часу. Відтак російські офіцери повинні незабаром залишити Норвегію. До того ж, країна не буде видавати візи іншим офіцерам розвідки, які бажають приїхати до Норвегії.

Очільниця МЗС Аннікен Гуйтфельдт наголосила, що нині Росія становить найбільшу розвідувальну загрозу для Норвегії.

“Ми дуже серйозно ставимося до цього і вживаємо заходів щодо протидії діяльності російської розвідки в нашій країні. Ми не дозволимо офіцерам російської розвідки діяти під дипломатичним прикриттям у Норвегії”, – додала Гуйтфельдт.

Вона також зазначила, що сьогоднішнє рішення ґрунтується на прийнятому у квітні 2022 року рішенні уряду вислати трьох офіцерів російської розвідки з Норвегії.