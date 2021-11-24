Північна Корея засудила до смертної кари чоловіка, який контрабандою провіз і продав копії серіалу Netflix "Гра в кальмара".

Про це повідомляє видання, яке спеціалізується на новинах Азії RFA.

На нього вийшли через сімох старшокласників, які дивилися серіал.

Контрабандист привіз із Китаю копію “Гри в кальмара” до Північної Кореї та продав його на USB-флеш-накопичувачах. За це чоловіка розстріляють.

Учень, який купив копію серіалу, отримав довічне ув’язнення. Решта шестеро, які дивилися шоу, були засуджені до п’яти років каторжних робіт. Уряд звільнив класного керівника хлопців, директора їх школи та секретаря з питань молоді – їм загрожує вигнання та робота у віддалених шахтах. Також їх виключили з Комуністичної партії.

Арешт семи школярів став першим випадком, коли уряд застосовує нещодавно прийнятий закон про “ліквідацію реакційної думки та культури” у справі про неповнолітніх.

Закон, оприлюднений торік, передбачає максимальне покарання — смертну кару за перегляд, зберігання або розповсюдження ЗМІ капіталістичних країн, зокрема Південної Кореї та США.