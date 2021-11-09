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Буде продовження: анонсували другий сезон «Гри в кальмара»

Популярний південнокорейський серіал "Гра в кальмара" продовжать на другий сезон – однак коли його побачать глядачі, поки невідомо.

Вівторок, 9 листопада 2021, 19:06

Про це повідомляє американське інформаційне агентство AP у Twitter.

Цю новину підтвердив сценарист і режисер серіалу Хван Дон Хьок:

“Був такий великий тиск, такий великий попит і стільки любові до другого сезону, що я майже відчуваю, що ви не залишаєте нам вибору! Я підтверджую, що другий сезон дійсно буде!”, – заявив Хван Дон Хьок.

Він також додав, що зараз у процесі планування та роздумування над подальшим сценарієм:

“Я думаю, що ще рано говорити, коли і як це станеться. Тож я обіцяю вам це: Гі-Хун повернеться, і він зробить щось для світу”, – пообіцяв шанувальникам режисер і сценарист.

Що відомо про серіал?

“Гра в кальмара” — 9-серійний південнокорейський вебсеріал у жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми, написаний та знятий Гваном Дон-хьоком. Прем’єра відбулася 17 вересня.

Головні ролі зіграли: Лі Чон Че, Пак Хе-су, О Йон-су, Чон Хо Йон, Хо Сон Те, Анупам Тріпаті, Кім Джу-Рьон, Ві Ха-джун, Ю Сон-чу, Лі Ю-мі, Кон Ю та Лі Бьон Хон.

За сюжетом, група людей, яким потрібні гроші, отримує запрошення до участі в дитячих іграх. Вони потрапляють у спеціальну локацію, де впродовж 6 днів відбуваються жорстокі ігри. Учасники помирають один за одним. Відмовитися від гри неможливо. На переможця чекає привабливий приз — 45,6 млрд вон (38,5 млн доларів США), ті, хто програє, — загинуть.

Корейський серіал швидко став найпопулярнішим неангломовним шоу, обігнавши французький серіал “Люпен” та іспанський серіал “Паперовий будинок”. 13 жовтня “Гра в кальмара” офіційно став найпопулярнішим серіалом Netflix – шоу подивилися на 111 мільйонах акаунтів.

Теги: Гра в кальмара, Південна Корея, серіал, Netflix

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