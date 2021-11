Буде продовження: анонсували другий сезон «Гри в кальмара»

Про це повідомляє американське інформаційне агентство AP у Twitter.

Цю новину підтвердив сценарист і режисер серіалу Хван Дон Хьок:

“Був такий великий тиск, такий великий попит і стільки любові до другого сезону, що я майже відчуваю, що ви не залишаєте нам вибору! Я підтверджую, що другий сезон дійсно буде!”, – заявив Хван Дон Хьок.

Він також додав, що зараз у процесі планування та роздумування над подальшим сценарієм:

“Я думаю, що ще рано говорити, коли і як це станеться. Тож я обіцяю вам це: Гі-Хун повернеться, і він зробить щось для світу”, – пообіцяв шанувальникам режисер і сценарист.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy

— AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021