У Подільському районі Києва зайнялося складське приміщення на території одного з підприємств, майже 90 рятувальників працюють, аби локалізувати пожежу.

Про це написав міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

Сьогодні вдень, 25 лютого, міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що сталася пожежа на території підприємства у Подільському районі столиці.

Згодом він додав, що 18 одиниць техніки задіяні для ліквідації пожежі.

За його словами, загоряння сталося в металевому складському приміщенні на території одного з підприємств. Палає на площі близько 2000 кв м. Техніка та майже 90 осіб особового складу рятувальників працюють, щоб локалізувати пожежу.

Пізніше в КМДА повідомили, що через пожежу перекрито рух на частині вулиці Новокостянтинівській та повністю на вулиці Нахімова. Проте патрульні забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху.