Про це написав міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.
Сьогодні вдень, 25 лютого, міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що сталася пожежа на території підприємства у Подільському районі столиці.
Згодом він додав, що 18 одиниць техніки задіяні для ліквідації пожежі.
За його словами, загоряння сталося в металевому складському приміщенні на території одного з підприємств. Палає на площі близько 2000 кв м. Техніка та майже 90 осіб особового складу рятувальників працюють, щоб локалізувати пожежу.
Пізніше в КМДА повідомили, що через пожежу перекрито рух на частині вулиці Новокостянтинівській та повністю на вулиці Нахімова. Проте патрульні забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху.
- Ввечері 18 лютого стало відомо, що у Солом‘янському районі Києва зайнялося складське приміщення. На місце виїхали відповідні служби.
- 7 лютого у латвійському місті Марупе спалахнула пожежа на підприємстві з виробництва безпілотних літальних апаратів Edge Autonomy.