У полон до російських окупантів потрапив вже третій громадянин Сполучених Штатів. Йдеться про 35-річного Суеді Мурекезі, якого, за словами його рідних, минулого місяця арештували у тимчасово окупованому Херсоні.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Про те, що Суеді Мурекезі опинився у російському полоні, заявили його рідні та приватна група добровольців, які займаються порятунком американських громадян.

Зокрема брат полоненого, Селе Мурекезі, повідомив, що Суеді – який вже понад два роки живе у Херсоні – ще минулого місяці арештували російські окупанти.

За його словами, Суеді місяць не виходив на зв’язок з рідними. Проте вранці 7 липня він подзвонив Селе та повідомив, що його утримують у Донецьку.

“Ми всі дуже хвилюємось за його самопочуття. Очевидно, що він у небезпеці”, – сказав Селе Мурекезі.

Суеді Мурекезі також повідомив рідним, що перебуває у тюрмі, де росіяни утримують двох інших американців – Олександра Друке та Енді Тай Нгок Хюінь, які були захоплені у полон минулого місяця.

Однак Друке та Хюінь входять до Інтернаціонального легіону і воювали на боці України проти РФ у той час, коли Суеді Мурекезі не був військовослужбовцем. Мурекезі переїхав до України близько 4-х років тому, а у 2020 році почав жити у Херсоні.

Телефоном він повідомив брату, що росіяни звинуватили його в участі у проукраїнських мітингах у Херсоні, однак сам Суеді це заперечує.

“Вони використовують його як пішака у своїх пропагандистських цілях”, – додав брат Суеді.

У Держдепартаменті США заявили, що “знають про повідомлення” про затримання Мурекезі, однак від подальших коментарів відмовились. Рідні Мурекезі повідомили, що щоденно перебувають на зв’язку з відомством щодо ситуації з Суеді.

Суеді Мурекезі народився у Руанді в 1985 році, однак після геноциду у 1994 році його сім’я емігрувала до США, штат Міннесота.

З 2017 року він почав їздити до України у справах, а з 2020 року переїхав до України на постійній основі.

Друг Мерекезі, Володимир, розповів, що вперше зникнення Суеді він помітив 8 червня, коли біля квартири американця не було його автомобіля.

“Він сказав нам, що вперше за довгий час планує поїхати автомобілем на пошуки пального. Ми його попередили, що керувати авто – погана ідея”, – сказав Володимир.

Він пояснив, що автомобіль Мурекезі був на американських номерах, тому таке авто точно б привернуло увагу російських окупантів.

Через два дні після зникнення Суеді його друг з Нідерландів, Лео де Ланге помітив американця на одному з відео, яке опублікували у російському Telegram-каналі. На відео Суенді Мурекезі знаходився у темній кімнаті, а голос за кадром наказував йому говорити російською та вимовити фразу “Слава русской армии”.

Обидва друга Мурекезі також запевнили, що він не був учасником проукраїнських мітингів у Херсоні у березні 2022 року.