Бойовики з невизнаної "Донецької народної республіки" заявили про затримання ще двох громадян Великої Британії - Ділана Хіллі та Ендрю Хілла. Британців звинувачують в "участі у бойових діях у складі українських збройних формувань як найманців" та погрожують засудити до смертної кари.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на дані сепаратиських ЗМІ.

Зазначається, що у “ДНР” вже висунули звинувачення двом громадянам Великої Британії. 22-річному Ділану Хіллі та 35-річному Ендрю Хіллу інкримінують ті ж статті, що й трьом раніше засудженим до страти іноземцям.

“Слідчі” псевдореспубліки звинуватили британців в участі у повномасштабній війні у складі ЗСУ “у якості найманців”.

“Джерело у силових структурах “ДНР” повідомило, що зі звинуваченими проводять слідчі дії, однак британці відмовляються давати показання”, – додали у пропагандистському ЗМІ.

У так званій “ДНР” наголосили, що Хіллі та Хілл були взяті ними у полон на заводі Ілліча у Маріуполі та у Миколаївській області відповідно.

Однак за даними британського новинного телеканалу Sky News один з полонених “ДНР” Ділан Хіллі – зовсім не військовий, а волонтер.

Про його зникнення стало відомо декілька тижнів тому, коли про це повідомив співзасновник некомерційної волонтерської організації Presidium Network Домінік Бірн.

Тоді він заявив, що в Україні, 25 квітня, зникли два волонтери, які готували евакуацію мирних жителів у Запорізькій області. Другим затриманим волонтером був 45-річний Пол Юрі.

Бірн наголосив, що обидва чоловіки не були волонтерами Presidium Network, однак організація надавала їм підтримку.

Щодо Ендрю Хілла, то про його зникнення під час пресконференції у червні повідомляв речник Інтернаціонального легіону оборони України Дам’єн Магру. Тоді він заявляв про те, що доля зниклого бійця легіону їм невідома.