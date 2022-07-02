Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на дані сепаратиських ЗМІ.
Зазначається, що у “ДНР” вже висунули звинувачення двом громадянам Великої Британії. 22-річному Ділану Хіллі та 35-річному Ендрю Хіллу інкримінують ті ж статті, що й трьом раніше засудженим до страти іноземцям.
“Слідчі” псевдореспубліки звинуватили британців в участі у повномасштабній війні у складі ЗСУ “у якості найманців”.
“Джерело у силових структурах “ДНР” повідомило, що зі звинуваченими проводять слідчі дії, однак британці відмовляються давати показання”, – додали у пропагандистському ЗМІ.
У так званій “ДНР” наголосили, що Хіллі та Хілл були взяті ними у полон на заводі Ілліча у Маріуполі та у Миколаївській області відповідно.
Однак за даними британського новинного телеканалу Sky News один з полонених “ДНР” Ділан Хіллі – зовсім не військовий, а волонтер.
Про його зникнення стало відомо декілька тижнів тому, коли про це повідомив співзасновник некомерційної волонтерської організації Presidium Network Домінік Бірн.
Тоді він заявив, що в Україні, 25 квітня, зникли два волонтери, які готували евакуацію мирних жителів у Запорізькій області. Другим затриманим волонтером був 45-річний Пол Юрі.
Бірн наголосив, що обидва чоловіки не були волонтерами Presidium Network, однак організація надавала їм підтримку.
Щодо Ендрю Хілла, то про його зникнення під час пресконференції у червні повідомляв речник Інтернаціонального легіону оборони України Дам’єн Магру. Тоді він заявляв про те, що доля зниклого бійця легіону їм невідома.
- Нагадаємо, заступник директора Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії Денис Кривошеєв назвав кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права за багатьма пунктами ухвалу так званого “суду” в окупованому РФ Донецьку про страту полонених іноземців – двох громадян Великої Британії та підданого Марокко.
- Також управління ООН з прав людини (УВКПЛ) засудило смертний вирок, який “суд” так званої “Донецької народної республіки” виніс щодо трьох іноземних військових, які воювали у складі ЗСУ проти РФ.
- Окрім цього повідомлялось, що марокканець Брагім Саадун, якого “суд” невизнаної “ДНР” засудив до страти, є громадянином України та служив у ЗСУ.
- Нещодавно британець Ейден Аслін, який у повномасштабній російсько-українській війні воював у складі ЗСУ та потрапив у полон так званої “ДНР”, де його засудили до страти, зв’язався зі своїми рідними у Великій Британії. Він повідомив їм, що, скоріш за все, смертний вирок щодо нього буде виконано.