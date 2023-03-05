У Польщі підпалили машини швидкої допомоги, призначені для допомоги Україні. Підозрюваного у скоєні злочину затримано, але ще не допитано.

Про це повідомив TVN 24.

Інцидент трапився у п’ятницю після 22:00. Пожежникам надійшло повідомлення про автомобіль, який горить на автостоянці муніципальної адміністрації Радлова у Малопольському воєводстві.

По прибуттю рятувальники встановили, що машина швидкої допомоги згоріла дотла. Ще постраждала друга машина “швидкої”, припаркована неподалік, і два інших автомобілі. Ймовірно, три автівки можливо відремонтувати.

У суботу на місці події працювали співробітники поліції і пожежний експерт. У другій половині дня було затримано 35-річного чоловіка.

Вчора дві машини швидкої допомоги і ще два автомобілі мали виїхати в Україну. Допомога передбачала шість машин швидкої допомоги і чотири пікапи. Гуманітарний конвой організував Фонд “Майбутня сила”.

Внаслідок пожежі колона скоротилася до чотирьох машин швидкої допомоги і двох пікапів. Ще в Україну виїхали вантажівки з медичним обладнанням.

Згоріла машина швидкої допомоги призначалася для лікарні у Харкові. Фонд “Сила майбутнього” збирає кошти на придбання нової “швидкої”.