У Польщі російського посла облили червоною фарбою

Про це повідомив російський пропагандистський ресурс “РИА Новости”.
Навколо російського посла люди викрикували “фашисти” та “Путін х*йло”. Ймовірно через справжнє ставлення іноземців до їхнього народу та уряду прокремлівський ресурс виклав відео без звуку.
Сергій Андрєєв залишив місце у супроводі поліції після акції протесту.
На інцидент одразу відреагували у МЗС РФ. Речниця міністерства Марія Захарова заявила, що подібне ставлення до російського дипломата у Варшаві “відображає курс Заходу на реінкарнацію фашизму”.
- Нагадаємо, у Росії відзначають День перемоги над нацистською Німеччиною в Другій світовій війні. Цього року президент країни-агресора Володимир Путін згадав за так звану “спеціальну операцію”, котрою називають війну в Україні, та звинуватив НАТО з США у нападі.
- Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.