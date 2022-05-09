У Польщі російського посла облили червоною фарбою

У Варшаві російського посла Сергія Андрєєва облили червоною фарбою. Дипломат РФ планував тоді покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів у польській столиці.

Про це повідомив російський пропагандистський ресурс “РИА Новости”.

Навколо російського посла люди викрикували “фашисти” та “Путін х*йло”. Ймовірно через справжнє ставлення іноземців до їхнього народу та уряду прокремлівський ресурс виклав відео без звуку.

Сергій Андрєєв залишив місце у супроводі поліції після акції протесту.

На інцидент одразу відреагували у МЗС РФ. Речниця міністерства Марія Захарова заявила, що подібне ставлення до російського дипломата у Варшаві “відображає курс Заходу на реінкарнацію фашизму”.