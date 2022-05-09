російсько-українська війна
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08 травня

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У Польщі російського посла облили червоною фарбою

У Варшаві російського посла Сергія Андрєєва облили червоною фарбою. Дипломат РФ планував тоді покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів у польській столиці.

Понеділок, 9 травня 2022, 13:54
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Про це повідомив російський пропагандистський ресурс “РИА Новости”.

Навколо російського посла люди викрикували “фашисти” та “Путін х*йло”. Ймовірно через справжнє ставлення іноземців до їхнього народу та уряду прокремлівський ресурс виклав відео без звуку.

Сергій Андрєєв залишив місце у супроводі поліції після акції протесту.

На інцидент одразу відреагували у МЗС РФ. Речниця міністерства Марія Захарова заявила, що подібне ставлення до російського дипломата у Варшаві “відображає курс Заходу на реінкарнацію фашизму”.

Фото: Денис Казанський / Twitter

Теги: День перемоги над нацизмом, Війна в Україні, війна з Росією, День перемоги над нацизмом, День перемоги, дипломат, Марія Захарова, МЗС РФ, російсько-українська війна

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