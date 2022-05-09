Відповідне відеозвернення президента опублікувала пресслужба Офісу президента.

Володимир Зеленський зазначив, що, попри обвинувачення країни агресора та заяви про “денацифікацію”, Україна відзначає свято перемоги над нацизмом. Він наголосив, що не віддасть 9 травня ворогу.

“Наш ворог мріяв, що ми відмовимося відзначати 9 Травня й перемогу над нацизмом. Щоб слово “денацифікація” отримало шанс. Мільйони українців боролися з нацизмом і пройшли важкий і довгий шлях. Вигнали нацистів з Луганська, вигнали нацистів з Донецька, звільнили від окупантів Херсон, Мелітополь, Бердянськ”, — йдеться у зверненні.

Президент наголосив, що Україна пишається своїм героїчним минулим та шанує пам’ять загиблих у Другій світовій.

“У чому наша перевага над ворогом? Ми розумніші на одну книгу. Це підручник з історії України. Ми б не знали горя, якби всі наші вороги вміли читати й робити правильні висновки. 24 лютого Росія почала наступ. Наступ на ті самі граблі. На них наступає нога кожного окупанта, який приходить на нашу землю. Ми пережили різні війни. Але всі мали один фінал”, — підкреслив Зеленський.

Також президент зазначив, що окупанти не розуміють українців та їхню жагу до волі:

“Це війна не двох армій. Це війна двох світоглядів. Варварів, які обстрілюють музей Сковороди й вірять, що їхніми ракетами можна знищити нашу філософію. Вона їх дратує. Вона їм чужа. Вона їх лякає. Вона полягає в тому, що ми – вільні люди, які йдуть своїм шляхом”.

Зокрема Зеленський повідомив, що мотивацією для перемоги у війні для українців є та була у всі часи Батьківщина і свобода:

“Бо хтось воює за батюшку царя, фюрера, партію й вождя, а ми — за Батьківщину. Ми ніколи не воювали проти когось. Ми завжди воюємо за себе. За свою свободу. За свою незалежність. Щоб перемога наших предків була недаремною. Вони билися за свободу для нас і перемогли. Ми б’ємося за свою свободу, за свободу для своїх дітей, а отже, переможемо”.

Він нагадав, що з Другої світової війни не повернувся додому кожен п’ятий українець. Загалом війна забрала 50 мільйонів людських життів.

“І зовсім скоро в Україні буде два Дні Перемоги. А в когось не залишиться жодного. Перемогли тоді. Переможемо й зараз! І Хрещатик побачить парад перемоги — перемоги України!”, — такими словами завершив звернення Володимир Зеленський.