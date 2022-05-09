У Росії відзначають День перемоги над нацистською Німеччиною в Другій світовій війні. Цього року президент країни-агресора Володимир Путін згадав за так звану "спеціальну операцію", котрою називають війну в Україні, та звинуватив НАТО з США у нападі.

Основні тези заходу зібрали #Букви.

Путін звинуватив країни НАТО та США у тому, що через них напав на Україну. За його словами, йому відмовили у гарантіях безпеки та готували напад на “історичні землі”, тобто окупований з 2014 року Крим. Зіткнення з так званими “неонацистами, бандерівцями, на яких США роблять ставку” нібито було неминуче.

“Сьогодні ополченці Донбасу разом з армією Росії борються на своїй землі, де на смерть стояли герої Великої Вітчизняної Війни”, — заявив Путін.

В Офісі президента вкотре відповіли, що країни НАТО не готувалися нападати на Росію, а Україна не планувала атакувати Крим. До того ж станом на 75-ту добу російського вторгнення — країни Заходу так і не напали на Росію, як про це стверджують прокремлівські видання та пропагандисти.

“Російські військові гинуть, не захищаючи свою країну, а намагаючись окупувати іншу. У цієї війни не було жодних раціональних причин окрім хворобливих імперських амбіцій РФ”, — написав радник ОПУ Михайло Подоляк в Twitter.

Низка західних ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці попереджали, що голова Кремля може оголосили мобілізацію та офіційно проголосити війну в Україні через невдачі його армії. Проте Путін не зробив таких заяв на Красній площі.

На трибуні російський президент заявив, що Росія “завжди виступала за створення системи рівної та неподільної безпеки”, аби не повторилася глобальна війна. Також він згадав за шантаж західних країн, не додавши, що на той момент вже близько року армія РФ концентрувала свої сили уздовж кордонів з Україною для майбутнього нападу.

На трибуні разом з президентом країни-агресора були присутні голова уряду РФ Михайло Мішустін, заступник Путіна в Раді безпеки Дмитро Медведєв, патріарх Кирило. На заході не було голови Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Раніше повідомлялося, що він міг отримати поранення на Ізюмському напрямку Харківської області, але офіційно інформацію не підтвердили. Захід приймав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

У 2022 році Росія скасувала повітряну частину параду, зокрема виліт командного літака Іл-80 “судного дня”, який може перевозити найвище керівництво у випадку ядерної війни. Нібито цьому завадили погодні умови. Питання щодо того чи заощадив Кремль кошти на розганянні хмар, чи Іл-80 технічно не справний, чи просто авіація не готова до повітряної частини заходу через втрати пілотів та техніки залишається відкритим.

У багатьох містах Росії відбувається хода так званого “Безсмертного полку”. Вперше за три роки вона проходить в очному форматі. Громадяни вийшли на вулиці з плакатами та портретами загиблих на війні родичів, цього року організатори дозволили приносити портрети учасників війни проти України.

В Україні також відзначають День перемоги над нацизмом. Проте через безпекову ситуацію масові заходи не відбуваються. У деяких містах заздалегідь була оголошена подовжена комендантська година.