Про це перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив у Telegram.

“Поки триває війна Росії, українські військові та цивільні особи стикаються з вибуховою загрозою на полі бою. Загін канадських бойових саперів під командуванням лейтенанта Жака допомагає Україні подолати мінну загрозу на полі бою в рамках навчальної операції Збройних сил Канади UNIFIER”, — зазначив він.

Канадські сапери тренують ЗСУ навичкам, необхідних для виживання й витривалості.

“Військовослужбовці Збройних сил Канади перебувають на території Республіки Польща, щоб використати свій досвід і навчити українських воїнів та забезпечити їхню оперативну готовність”, — додав генерал-лейтенант.