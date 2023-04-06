Про це перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив у Telegram.
“Поки триває війна Росії, українські військові та цивільні особи стикаються з вибуховою загрозою на полі бою. Загін канадських бойових саперів під командуванням лейтенанта Жака допомагає Україні подолати мінну загрозу на полі бою в рамках навчальної операції Збройних сил Канади UNIFIER”, — зазначив він.
Канадські сапери тренують ЗСУ навичкам, необхідних для виживання й витривалості.
“Військовослужбовці Збройних сил Канади перебувають на території Республіки Польща, щоб використати свій досвід і навчити українських воїнів та забезпечити їхню оперативну готовність”, — додав генерал-лейтенант.
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