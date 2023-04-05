Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.
За словами Дуди, чотири винищувачі українським захисникам вже передано протягом останніх місяців. Ще чотири передають зараз. Тому, загалом йдеться про вісім МіГ-29.
“Ми готові, я говорив про це з президентом, передати ще 6, які зараз готують для цього. Ми припускаємо, що вони можуть бути передані досить швидко”, – сказав Дуда.
Крім того, він додав, що у Польщі є винищувачі, які пройшли модернізацію й адаптовані під стандарти НАТО. Зокрема, з точки зору зв’язку, питань, пов’язаних з можливістю виконувати місію повітряного патрулювання в межах Альянсу.
“Ці МіГи нам ще знадобляться, але на цей момент вони будуть розбавлені новими літаками, які надійдуть у наше розпорядження… Я вважаю, що в майбутньому ми зможемо передати весь наш парк літаків МіГ-29, який залишився, якщо це буде необхідно. З точки зору їх передачі потрібна буде згода союзників, в першу чергу США”, – додав Дуда.
- Росія розставляє складні “пастки”, щоб влаштувати засідку на українські винищувачі. З кожним днем стає важче втримати росіян застарілими радянськими літаками.
- Словаччина спорядила в Україну перші чотири винищувачі МіГ-29, решту літаків передадуть протягом найближчих тижнів.
- У Кремлі прокоментували повідомлення про те, що Польща та Словаччина нададуть Україні винищувачі МіГ-29. У країні-агресорці наголосили, що це “схоже на утилізацію старого обладнання”.
- Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер повідомив про те, що уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МіГ-29.