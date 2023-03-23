Про це йдеться у повідомлені Міністерства оборони Словаччини.

Перекидання винищувачів здійснювали українські пілоти за допомогою Військово-повітряних сил Словаччини й українського персоналу.

“Дякую всім причетним за чудову професійну роботу. Словаччина на правильному боці, і цим жестом ми як країна вписалися великими літерами в сучасну світову історію, що говорить про своєчасну допомогу, щиру солідарність і велич нації”, — сказав міністр оборони Ярослав Надь.

Також він зазначив, що вже найближчими тижнями решту літаків буде передано Україні, але з оперативних причин у міноборони Словаччини не надають жодних подробиць. Їхня передача буде підтверджена одразу після безпечної передачі українській стороні, як і в цьому випадку.

Загалом Словаччина передасть Україні 13 винищувачів радянського виробництва.

Нагадаємо, що 17 березня прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер повідомив про те, що уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МіГ-29.

“Словацький уряд щойно схвалив відправлення 13 Міг-29 в Україну. Обіцянки повинні виконуватися і коли Володимир Зеленський попросив більше зброї, зокрема винищувачі, я сказав, що ми зробимо все можливе. Радий, що інші роблять те саме. Військова допомога – ключ до того, щоб Україна могла захистити себе і всю Європу від Росії”, – написав Хегер.

Зауважимо, що раніше вже повідомлялося про те, що Словаччина готова надати Збройним силам України 10 літаків МіГ-29. За словами міністра оборони Словаччини Ярослава Надь, їхня країна не планує більше використовувати ці літаки.

“Наша країна більше не потребує їх, вони вже не мають для нас цінності. Але в Україні вони допоможуть врятувати чиєсь життя”, – заявив міністр.

У Словаччині є дві причини, чому вона більше не використовує МіГ-29: брак запчастин і фахівців, здатних обслуговувати літаки. Водночас необхідні фахівці є в Україні.