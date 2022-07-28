Про це повідомила Полтавська облрада.

Розпочато 92 кримінальні провадження за фактами незаконного придбання та зберігання зброї, у порівнянні з 72 за попередній період. До суду передано 47 обвинувальних актів.

У регіоні знизився рівень злочинності на 35%. Зокрема на 29,6% зменшилась кількість тяжких кримінальних правопорушень, а саме з 2 166 до 1 525.

У Полтавській області вилучено:

  • 158 одиниць вогнепальної зброї, зокрема 64 пістолети, 20 карабінів та гвинтівок;
  • 46 одиниць автоматичної зброї;
  • 8 кулеметів;
  • 3 обрізи мисливських рушниць;
  • 4 ручні гранатомети;
  • 11 танків;
  •  2 бойові броньовані машини;
  •  222 одиниці боєприпасів;
  •  54 гранати;
  • майже 7 тис. патронів.

Утім у регіоні зросла кількість особливо тяжких кримінальних правопорушень. Це сталося шляхом збільшення злочинів, які пов’язані зі збройною агресією Росії проти України. Кількість справ збільшилося зі 126 до 217.