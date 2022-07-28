У місцевих жителів Полтавської області вилучили понад 7 тисяч одиниць зброї та боєприпасів. Правоохоронці викрили у цивільних дві броньовані машини й 11 танків.

Про це повідомила Полтавська облрада.

Розпочато 92 кримінальні провадження за фактами незаконного придбання та зберігання зброї, у порівнянні з 72 за попередній період. До суду передано 47 обвинувальних актів.

У регіоні знизився рівень злочинності на 35%. Зокрема на 29,6% зменшилась кількість тяжких кримінальних правопорушень, а саме з 2 166 до 1 525.

У Полтавській області вилучено: