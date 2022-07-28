Про це повідомила Полтавська облрада.
Розпочато 92 кримінальні провадження за фактами незаконного придбання та зберігання зброї, у порівнянні з 72 за попередній період. До суду передано 47 обвинувальних актів.
У регіоні знизився рівень злочинності на 35%. Зокрема на 29,6% зменшилась кількість тяжких кримінальних правопорушень, а саме з 2 166 до 1 525.
У Полтавській області вилучено:
- 158 одиниць вогнепальної зброї, зокрема 64 пістолети, 20 карабінів та гвинтівок;
- 46 одиниць автоматичної зброї;
- 8 кулеметів;
- 3 обрізи мисливських рушниць;
- 4 ручні гранатомети;
- 11 танків;
- 2 бойові броньовані машини;
- 222 одиниці боєприпасів;
- 54 гранати;
- майже 7 тис. патронів.
Утім у регіоні зросла кількість особливо тяжких кримінальних правопорушень. Це сталося шляхом збільшення злочинів, які пов’язані зі збройною агресією Росії проти України. Кількість справ збільшилося зі 126 до 217.
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