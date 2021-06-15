Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, після реєстрації повинен скласти присягу новообраний нардеп від “Слуги народу” Василь Вірастюк.

Після цього нардепи виступлять із оголошеннями і заявами.

Згодом вони перейдуть до розгляду в другому читанні проєкту закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету” (№5153). Цей документ ще називають законом про податкову амністію.

Також у порядку денному є пов’язані з ним законопроєкти (якими вносяться зміни до Бюджетного та Кримінального кодексів – р №5154 та №5156).

На засіданні планується розглянути у першому читанні законопроєкти, серед яких:

• “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення” (№3508, №3508-1, №3508-д);

• “Про особливості надання електронних публічних послуг” (№5495);

• “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань” (№5305) та інші.