Про це повідомила глава фракції “Європейської солідарності” Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

“Європейська Солідарність” виступила з ініціативою, щоб “Суспільне ТБ” приєдналося до трансляції шкільної програми в умовах карантину, щоб в першу чергу сільські діти, у яких немає вдома комп’ютерів і інтернету, мали рівний доступ до освіти. Нашу ідею почула влада, але реалізувала творчо, в стилі 95-кварталу. Тепер по декількох каналах йдуть трансляції уроків, але там задіяні …. “слуги народу” і сам квартал. Соррі, а “слуги” точно є прикладом освіченості та ерудиції? Не помічала”, – написала нардеп.

Вона зазначила, що поки опозицію не допускають в університети і школи, так як освітні установи поза політикою, “слуги” за бюджетні кошти знімаються і транслюються на всю країну в уроках для дітей.

“Ми вимагаємо в такому випадку паритету. Ми звертаємося до МОН з вимогою притягнути до телевізійних уроків історії Володимира В’ятровича та Андрія Парубія, вони мають спеціальну освіту, я з радістю прийму участь в уроці української мови та літератури, Порошенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе і Марія Іонова перфектно проведуть урок англійської, Олексій Гончаренко – французької, інші наші колеги професійно допоможуть провести урок математики, інформатики, фізики, хімії. Ми офіційно звертаємося до Зеленського та Уряду з вимогою не використовувати шкільні уроки в політиці. Це – корупція, якщо хтось цього не розуміє. Ми вимагаємо Уряд, Нацраду з питань ТБ, МОН надати офіційну оцінку, чому представники правлячої партії, які не є академіками, педагогами, професорами, авторитетами, взагалі не мають ніякого відношення до науки і освіти, знімаються в шкільних уроках за державні кошти. Бажано, щоб цим зайнялися і правоохоронні органи. Це – використання службового становища в особистих цілях, перевищення влади і чиста корупція. Досить з країни, що пенсіонери формують свою свідомість виключно на кварталі. Тепер і дітей підсаджують на неуків- слуг ….. “, – резюмувала Геращенко.

Раніше повідомлялося, що вчителька математики Всеукраїнської онлайн-школи, яку ініціював Президент Володимир Зеленський, під час уроку допустила при відніманні елементарну помилку.