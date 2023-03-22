Про це інформує Yle.
За даними Yle, вантажне судно мало завантажити добрива, вироблені компанією, що належить російському олігарху із санкційного списку ЄС. Про якого саме олігарха мовиться, офіційно не повідомляється.
За непідтвердженою інформацією Yle, обсяг вантажу добрив, зупиненого в порту Котка, становить 20 тисяч тонн, а його вартість на світовому ринку за поточними цінами може становити близько 10-12 мільйонів євро.
“У співпраці з владою ми виявили, що на борту було добриво, яке, ймовірно, належало особі, включеній до санкційного списку ЄС. Згідно з правилами ЄС, активи повинні бути заморожені, якщо їх виявлено”, – пояснила керівниця групи з питань санкцій МЗС Фінляндії Піа Саріваара.
За її словами, найімовірніше, вантаж зможе продовжити свій шлях після отримання дозволу. Вона пояснила, що вантаж можуть пропустити, якщо він прямує до третьої країни й необхідний для забезпечення виробництва продуктів харчування.
Зараз вантаж перебуває за межами порту й очікує підтвердження того, чи може тимчасово заарештований вантаж отримати дозвіл на вивезення з країни.
- Фінляндія, яка раніше була однією з найбільш залежних від російської нафти країн ЄС, припинила імпорт сирої нафти марки Urals минулого року, одночасно збільшивши закупівлі барелів із Норвегії, Великої Британії та Сполучених Штатів.
- Фінляндія надасть Україні додаткові 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги, з яких 14 мільйонів буде спрямовано на співпрацю з метою розвитку.