У фінському порту Котка затримали вантажне судно Smew, яке мало перевезти добрива, що належать підсанкційному російському олігарху.

Про це інформує Yle.

За даними Yle, вантажне судно мало завантажити добрива, вироблені компанією, що належить російському олігарху із санкційного списку ЄС. Про якого саме олігарха мовиться, офіційно не повідомляється.

За непідтвердженою інформацією Yle, обсяг вантажу добрив, зупиненого в порту Котка, становить 20 тисяч тонн, а його вартість на світовому ринку за поточними цінами може становити близько 10-12 мільйонів євро.

“У співпраці з владою ми виявили, що на борту було добриво, яке, ймовірно, належало особі, включеній до санкційного списку ЄС. Згідно з правилами ЄС, активи повинні бути заморожені, якщо їх виявлено”, – пояснила керівниця групи з питань санкцій МЗС Фінляндії Піа Саріваара.

За її словами, найімовірніше, вантаж зможе продовжити свій шлях після отримання дозволу. Вона пояснила, що вантаж можуть пропустити, якщо він прямує до третьої країни й необхідний для забезпечення виробництва продуктів харчування.

Зараз вантаж перебуває за межами порту й очікує підтвердження того, чи може тимчасово заарештований вантаж отримати дозвіл на вивезення з країни.