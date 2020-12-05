У Португалії вирішили послабити карантинні обмеження на католицьке Різдво, яке відзначатиметься 25 грудня. Однак на Новий рік їх знову посилять.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Карантин пом’якшать на різдвяні свята, щоб люди могли відвідувати своїх близьких.

Так, у період з 23 по 26 грудня в Португалії не будуть діяти обмеження на пересування в межах країни. Крім того, не буде ліміту на кількість людей, які можуть зібратися в одному будинку.

Комендантська година 24 і 25 грудня буде починатися о 2:00 замість 23:00.

При цьому прем’єр-міністр країни Антоніу Кошта закликав громадян не проводити занадто багато часу на великих святкових зібраннях без захисної маски. За словами політика, важливо, щоб на Різдво “не було мимовільної передачі вірусу”.

Після Різдва карантинні обмеження знову посилять.

На Новий рік діятиме заборона на вуличні масові заходи, а також на зібрання людей на вулиці в групи понад шість осіб. Також не можна буде їздити до родичів в інші регіони.

У Португалії в листопаді фіксували рекордні показники зараження коронавірусом. У грудні показники знизилися.

У країні з населенням трохи більше 10 млн людей зареєстровано понад 318 тисяч підтверджених випадків інфікування коронавірусом COVID-19 і 4900 смертей.