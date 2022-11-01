Російські окупанти в останні дні обмежили запуск іранських дронів-камікадзе для атак на Україну. У Повітряних силах ЗСУ назвали ймовірні причини для цього.

Про це під час брифінгу заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він нагадав, що Росія замовила в Ірану щонайменше 2000 – 25000 дронів “Шахед-136”. За даними України, із них РФ вже використала понад 400 БПЛА.

“Понад 300 – знищено нашою ППО та іншими засобами… Сьогодні вночі знищено ще шість “Шахедів”, з яких три – знищила авіація повітряного командування “Схід” на Дніпропетровщині та ще три – територіальна оборона на Полтавщині. На жаль, є декілька влучань”, – заявив він.

Водночас, додав Юрій Ігнат, останніми днями РФ почала використовувати менше іранських дронів.

У Повітряних силах зауважили, що цьому може бути декілька пояснень. Можливо, частину дронів Росія ще не отримала, або ж вони ще не складені до бойового порядку і не підвезені до місць запуску.

“Можливо, зрештою вони заощаджують, щоб завдати більш масованих ударів. Можливо, впливають погодні умови на їхнє використання… Можливо, є інші причини, які є у ворога”, – наголосив Ігнат.

Він також наголосив, що Україна продовжує переговори із західними партнерами щодо постачання різних типів озброєнь для знищення іранських БПЛА.

“Коли буде прийнято рішення та вони стануть на озброєння, то про це буде повідомлено”, – сказав він.