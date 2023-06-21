Вранці 21 червня російські окупаційні війська запустили безпілотники на Дніпропетровщину.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

О 08:45 у Дніпропетровській області почала лунати повітряна тривога.

Як повідомили у Повітряних силах, причиною є запуск росіянами БпЛА.

“На заході Дніпропетровської області – ворожі БпЛА! Імовірність роботи ППО!”, – наголосили у відомстві.

Зауважимо. що цієї ночі війська РФ також атакували Україну безпілотниками. Загалом було випущено 6 дронів. Всі вони були знищені над Хмельниччиною.