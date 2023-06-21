Джерело: Повітряні сили ЗСУ
О 08:45 у Дніпропетровській області почала лунати повітряна тривога.
Як повідомили у Повітряних силах, причиною є запуск росіянами БпЛА.
“На заході Дніпропетровської області – ворожі БпЛА! Імовірність роботи ППО!”, – наголосили у відомстві.
Зауважимо. що цієї ночі війська РФ також атакували Україну безпілотниками. Загалом було випущено 6 дронів. Всі вони були знищені над Хмельниччиною.
- Вночі 20 червня війська РФ атакували Україну ударними БпЛА. Загалом було випущено 35 дронів, з яких більшість було збито силами протиповітряної оборони.