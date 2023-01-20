Наприкінці січня 2023 року у Празі мала відбутися лекція російського журналіста та засновника радіо "Эхо Москвы" Олексія Венедіктова. Втім, організатори скасували його виступ, дізнавшись про його пропагандистські наративи щодо України.

Про це повідомила журналістка Олександра Єфименко у Telegram.

За її словами, 27 січня в Празі мала відбутися лекція Олексія Венедиктова, головного редактора російської цілодобової радіостанції “Эхо Москвы”, який мав розповідати про “колонізацію Сибіру”.

Після цього Єфименко написала листа організаторам заходу та навела їм приклади пропагандистських цитат Венедиктова про “громадянський конфлікт в Україні у 2014 році” про “чесний референдум” тощо.

Крім того, вона пояснила, що сама з Криму, а Венедиктов “бреше і легалізує крадіжку його власного дому”. На думки Олександри, давати можливість виступати таким як він — ставати співучасником інформаційного злочину.

Як результат, лекцію скасували.

“Організатори відповіли мені, що лекція через графік Венедиктова і без того відкладалася, а після того, як вони ознайомилися з його інтерв’ю і тезами про війну в Україні й окупацію Криму, його там не буде взагалі”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що директорка українського Інституту масової інформації Оксана Романюк відмовилася від німецької премії Йоганна Філіппа Пальма “за свободу слова і свободу друку”. Причиною такого кроку стало те, що її номінували спільно з російським журналістом, засновником радіо “Эхо Москвы”, Олексієм Венедіктовим.

ДОВІДКА. Олексій Венедіктов — російський журналіст, головний редактор і ведучий радіостанції “Эхо Москвы”, мажоритарним власником якої був “Газпром”. Після початку повномасштабної агресії РФ, 1 березня 2022 року “Роскомнагляд” заблокував сайт “Еха Москви” та відключив радіостанцію від етеру. Згодом рада директорів ухвалила рішення ліквідувати радіостанцію та сайт.