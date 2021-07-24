У продовженні культового серіалу "Секс і місто", фільмування якого відбувається в Нью-Йорку (США), схоже, з’явиться ще одна відома глядачам героїня.

Про це, зокрема, інформують видання People та Vanity Fair.

Так, на знімальному майданчику в нью-йоркському районі Сохо була помічена американська акторка і модель Бріджит Мойнахан, котра в оригінальному серіалі зіграла роль Наташі – другої дружини містера Біга (роль якого втілив на екрані Кріс Нот).

Наташу фанати серіалу памʼятають як дівчину, з якою коханий головної героїні Керрі, містер Біг, закрутив роман у Парижі, а потім одружився наприкінці другого сезону (тим самим розбивши серце Бредшоу).

Згодом між Керрі та містером Бігом поновився роман, що зрештою призвело до його розлучення з Наташею.

Тепер же Мойнахан помітили під час фільмування продовження серіалу. Вона була одягнена в спідницю кольору хакі та блакитну блузу. На пальці в неї можна було помітити каблучку (судячи з цього, за сюжетом вона має бути заміжня).

У перервах між зйомками Мойнахан спілкувалася з продюсером серіалу Майклом Патріком Кінгом.

Інших подробиць про те, що робитиме героїня Мойнахан у продовженні серіалу, поки немає.

Тим часом видання Page Six із посиланням на витік деталей сценарію повідомило, що в продовженні Керрі Бредшоу та містер Біг начебто перебуватимуть у процесі розлучення та ділитимуть майно.

Як відомо, продовження серіалу “Секс і місто” вийде під назвою “And Just Like That…” (“І просто так…”). Загалом планується зняти 10 серій тривалістю 30 хвилин кожна.

У нових епізодах дія відбувається через 20 років після подій серіалу “Секс і місто”.

До своїх ролей повернулися головні героїні: Сара Джессіка Паркер (Керрі), Синтія Ніксон (Міранда) та Крістін Девіс (Шарлотта).

У продовженні серіалу також з’являться:

• Кріс Нот (який повернеться до знакової ролі містера Біга);

• Девід Ейгенберг (повернеться до ролі Стіва Бреді, чоловіка Міранди Хоббс);

• Еван Хендлер (який знову втілить на екрані роль чоловіка Шарлотти Йорк – Гаррі Голденблатта);

• Віллі Ґарсон (у ролі “найкращого друга-гея” головної героїні Стенфорда Блетча);

• Маріо Кантоне (у ролі Ентоні Марантіно – дизайнера Шарлотти Йорк та партнера Блетча).

Проте у продовженні серіалу не буде Саманти Джонс (роль якої виконувала Кім Кеттролл).

Нові серії вийдуть на HBO Max.

Про що серіал

“Секс і місто” – американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в ефір з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 рр. Всього було знято 94 епізоди в складі шести телевізійних сезонів.

Потім за його мотивами зняли два повнометражні фільми, що вийшли у 2008 і 2010 роках.

Дія серіалу розгортається в Нью-Йорку і розповідає про життя чотирьох подруг у віці “за 30”. Вони вільно обговорюють питання сексу, кохання й кар’єри. У серіалі порушуються питання безпечного сексу, сексуальної орієнтації, безладних зв’язків, фемінізму, ролі жінки в сучасному суспільстві та багато інших.

Серіал заснований на однойменній книзі журналістки та письменниці Кендес Бушнелл. Основний склад протягом усього серіалу залишався незмінним: Сара Джессіка Паркер, Кім Кеттролл, Крістін Девіс і Синтія Ніксон.

Серіал став улюбленим для мільйонів шанувальників по всьому світу. Як зазначає агентство ВВС, коли “Секс і місто” вперше з’явився на телевізійних екранах, його сприйняли як революційний: чотири жінки відверто говорять про свою любов і сексуальне життя (не кажучи вже про самі сексуальні сцени).

Мода була надзвичайно впливовою частиною серіалу: балетна пачка, яку носила Сара Джессіка Паркер, в поєднанні з шубою і підборами, була описана як “ансамбль, багатий культурним резонансом”.

Серіал бив рекорди рейтингів: фінал у 2004 році в США подивилися 10,6 млн глядачів.

Серіал був найпопулярнішим у віковій групі 18-34 років.

Він отримав позитивні відгуки критиків і безліч нагород і номінацій на престижні премії: серед них 7 премій “Еммі”, 8 премій “Золотий глобус” і 11 премій Гільдії кіноакторів.