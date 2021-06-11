У продовженні культового серіалу "Секс і місто" з’являться четверо персонажів-чоловіків, котрі відігравали важливу роль у житті головних героїнь.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter. Відповідна заява також оприлюднена на сайті конгломерату WarnerMedia, який володіє стрімінговим відеосервісом HBO Max.

Із самого початку було відомо, що до своїх ролей повернуться Сара Джессіка Паркер (Керрі Бредшоу), Синтія Ніксон (Міранда Хоббс) і Крістін Девіс (Шарлотта Йорк). Акторки також будуть виконавчими продюсерами нових епізодів.

Згодом з’явилася інформація, що американський актор Кріс Нот повернеться до знакової ролі містера Біга.

Тепер же виконавчий продюсер серіалу Майкл Патрік Кінг підтвердив, що глядачі зможуть побачити ще чотирьох ключових героїв “Сексу і міста”.

Так, Девід Ейгенберг повернеться до ролі Стіва Бреді (чоловіка Міранди Хоббс).

Еван Хендлер знову втілить на екрані роль чоловіка Шарлотти Йорк – Гаррі Голденблатта.

До касту приєдналися також: Віллі Ґарсон, який виконав роль “кращого друга-гея” головної героїні Стенфорда Блетча; і Маріо Кантоне (зіграв роль Ентоні Марантіно – дизайнера Шарлотти Йорк та партнера Блетча).

“Всі в “And Just Like That” раді можливості продовжити сюжетні лінії цих улюблених персонажів “Сексу і міста” з акторами, які зробили їх такими милими”, – зазначив Майкл Патрік Кінг.

Як відомо, продовження серіалу “Секс і місто” вийде під назвою “And Just Like That…” (“І просто так…”). Загалом планується зняти 10 серій тривалістю 30 хвилин кожна.

Зйомки повинні стартувати вже цього літа у Нью-Йорку.

У нових епізодах дія відбувається через 20 років після подій серіалу “Секс і місто”.

“Цей новий розділ новаторського серіалу HBO “Секс і місто” покаже Керрі (Сара Джессіка Паркер), Міранду (Синтія Ніксон) і Шарлотту (Крістін Девіс) у їхній подорожі зі складної реальності життя та дружби в 30 років у ще більш складну реальність життя та дружби в 50″, – зазначили в WarnerMedia.

Нові серії вийдуть на HBO Max (дату поки не називають).

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Про що серіал

“Секс і місто” – американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в ефір з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 рр. Всього було знято 94 епізоди в складі шести телевізійних сезонів.

Потім за його мотивами зняли два повнометражні фільми, що вийшли в 2008 і 2010 роках.

Дія серіалу розгортається в Нью-Йорку і розповідає про життя чотирьох подруг у віці “за 30”. Вони вільно обговорюють питання сексу, любові і кар’єри. У серіалі піднімаються питання безпечного сексу, сексуальної орієнтації, безладних зв’язків, фемінізму, ролі жінки в сучасному суспільстві і багато інших.

Серіал заснований на однойменній книзі журналістки і письменниці Кендес Бушнелл. Основний склад протягом усього серіалу залишався незмінним: Сара Джессіка Паркер, Кім Кеттролл, Крістін Девіс і Синтія Ніксон.

Серіал став улюбленим для мільйонів шанувальників по всьому світу. Як зазначає агентство ВВС, коли “Секс і місто” вперше з’явився на телевізійних екранах, його сприйняли як революційний: чотири жінки відверто говорять про свою любов і сексуальне життя (не кажучи вже про самі сексуальні сцени).

Мода була надзвичайно впливовою частиною серіалу: балетна пачка, яку носила Сара Джессіка Паркер, в поєднанні з шубою і підборами, була описана як “ансамбль, багатий культурним резонансом”.

Серіал бив рекорди рейтингів: фінал у 2004 році в США подивилися 10,6 млн глядачів.

Серіал був найбільш популярним у віковій групі 18-34 років.

Він отримав позитивні відгуки критиків і безліч нагород і номінацій на престижні премії: серед них 7 премій “Еммі”, 8 премій “Золотий глобус” і 11 премій Гільдії кіноакторів.