У Верховній Раді підготували підписні листи за відставку спікера Дмитра Разумкова. Наразі вони перебувають в Апараті ВР.

Про це повідомила речниця Верховної Ради Ольга Туній у Facebook.

Як відомо, народні депутати вирішили розпочати збір підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Ініціатором став голова фракції партії “Слуга народу” Давид Арахамія.

“Підписні листи за зверненням фракції “Слуга народу” про відкликання голови ВР готові та знаходяться в Апараті ВР. Ініціатори даного процесу вже мають можливість забрати підписні листи та продовжувати процедуру згідно з регламентом”, – заявила вона.