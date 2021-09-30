Про це повідомила речниця Верховної Ради Ольга Туній у Facebook.
Як відомо, народні депутати вирішили розпочати збір підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Ініціатором став голова фракції партії “Слуга народу” Давид Арахамія.
“Підписні листи за зверненням фракції “Слуга народу” про відкликання голови ВР готові та знаходяться в Апараті ВР. Ініціатори даного процесу вже мають можливість забрати підписні листи та продовжувати процедуру згідно з регламентом”, – заявила вона.
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на тлі новин про свою відставку розповів про конфлікти з колегами, обіцянки президента щодо одного строку та олігархів.