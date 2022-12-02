У столиці – у випадку повної відсутності електроенергії внаслідок російських ударів – рух поїздів метро тимчасово зупинять. Водночас підземні станції працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.

“Рух поїздів метрополітену, в разі надзвичайної ситуації та відсутності енергопостачання, буде тимчасово зупинено. 45 підземних станцій метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги. Вхід на станції буде безоплатним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу. На станціях підземки будуть доступними: інтернет-зв’язок; електроенергія (можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети); питна вода; санітарні вузли”, — йдеться в повідомленні.

Також Кличко попередив, що середня температура на станціях метро становить 12-14 градусів тепла, тому треба одягати зимовий одяг та додатково мати теплі речі.

Натомість станції наземної ділянки метрополітену не використовуватимуться для потреб цивільного захисту.

Мер зазначив, що в разі нових ударів ворога по енергосистемі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання у столиці, на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси. Проїзд буде безоплатним.

За словами Кличка, усі автобусні парки столиці забезпечено необхідним запасом пального та мають алтернативні джерела енергії, зокрема, бензинові та дизельні генератори.