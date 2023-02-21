Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними воєнної розвідки, для проведення мобілізації студентів у Росії створюються так звані “дільниці оповіщення”, які будуть надавати допомогу військкоматам щодо вручення повісток студентам очної форми навчання.

Зокрема, керівництво Новосибірського державного педагогічного університету, Томського політехнічного університету, Томського державного педагогічного університету видало документи, які зобов’язують структурні підрозділи закладів виділити певну кількість студентів і співробітників для роботи на “дільницях оповіщення”.

Відтак, за інформацією ГУР, до цієї роботи планується залучати громадян, які офіційно не підлягають мобілізації. Водночас в Томському політехнічному університеті включення до складу “дільниць” відбувається без згоди або навіть попереднього інформування визначених студентів та співробітників.

У розвідці зазначають, що керувати “дільницями” призначають представників керівництва навчальних закладів. До слова, для проведення чергової хвилі мобілізації у РФ не потрібні додаткові правові підстави, оскільки оголошену у вересні 2022 року “часткову мобілізацію” офіційно так і не було завершено.

“Ймовірно, мобілізацію буде проведено до 1 квітня – початку весняного призову на строкову службу. В разі необхідності початок призову може бути відстрочено”, – розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони України.