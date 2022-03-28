У рішенні російського суду про визнання компанії Meta екстремістською наголошується, що воно не обмежує використання цих соцмереж для незабороненої діяльності.

Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на рішення суду.

“Дані заходи судового захисту не обмежують дій щодо використання програмних продуктів компанії Meta фізичними та юридичними особами, які не беруть участі у забороненій законом діяльності”, – зазначено в документі. У ньому також підтверджено, що на WhatsApp рішення суду не поширюється.

Тверський суд Москви пояснив, що визнав діяльність Meta екстремістською “у частині розміщення, розповсюдження та неприйняття заходів щодо блокування матеріалів” із закликами до насильства. Суд встановив, що раніше вжиті заходи проти соцмереж компанії, тобто штрафи та блокування, виявилися “явно недостатніми і невідповідними до порушення прав громадян та інтересів РФ”. Те, що рішення про заборону було ухвалено негайно, пояснюється наявністю “особливих обставин, пов’язаних із безпекою громадян та загрозою основам конституційного устрою держави”.

11 березня генпрокуратура РФ звернулась до суду та попросила обмежити доступ до Instagram, аби визнати Meta екстремістською організацією. Після звернення “Роскомнадзор” заявив, що заблокує Instagram.