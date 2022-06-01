Російські окупанти заговорили про приєднання до РФ Донбасу, а також Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

Про приєднання українських територій у коментарі росЗМІ заявив член міжнародного комітету Ради Федерації Сергій Цеков.

За його словами, “референдуми” про приєднання Донбасу, Херсонської та Запорізької областей до Росії можуть відбутись протягом цього року.

Він вважає, що “всі ці регіони повинні бути з Росією”. Більше того, Цеков сподівається, що “все може статись у набагато більших розмірах”.

“Я думаю, що всі території, які контролює Росія, мають дуже великі шанси на об’єднання з РФ”, – додав він.