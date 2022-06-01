Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.
Про приєднання українських територій у коментарі росЗМІ заявив член міжнародного комітету Ради Федерації Сергій Цеков.
За його словами, “референдуми” про приєднання Донбасу, Херсонської та Запорізької областей до Росії можуть відбутись протягом цього року.
Він вважає, що “всі ці регіони повинні бути з Росією”. Більше того, Цеков сподівається, що “все може статись у набагато більших розмірах”.
“Я думаю, що всі території, які контролює Росія, мають дуже великі шанси на об’єднання з РФ”, – додав він.
- Нагадаємо, херсонський колаборант – заступник голови підтримуваної Росією Херсонської військово-цивільної адміністрації Кирило Стремоусов заявив, що референдум про приєднання Херсонської області до Росії може відбутися наступного року.
- Також повідомлялось, що у Кремлі розглядають сценарій щодо організації квазіутворення під назвою “Южная Русь” на захоплених російською армією українських територіях. Про плани “заснування нової держави” у відповідь на “терор та тоталітарне нав’язування ідеології нацизму та бандерівщини” йдеться у перехопленому документі, який має назву “Манифест Южнорусского народного Собора”.