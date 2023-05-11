Про це він написав у своєму у Telegram-каналі.
За словами російського губернатора, рано вранці 11 травня нібито “з боку України” було зафіксовано 5 “прильотів” по електропідстанції селища Тьоткіне Глушківського району.
Так, внаслідок обстрілу було частково порушено електропостачання.
Нагадаємо, що вранці 10 травня Старовойт заявляв, що під Курськом буцімто було збито “ворожий безпілотник”. Уламки БпЛА впали у селі Толмачеве.
ДОВІДКА. Курська область межує з територією України.
- У РФ губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що у Курську з міркувань безпеки скасовано військовий парад на “День перемоги” 9 травня. Він уточнив, що це пов’язано з позицією оперштабу регіону, який минулого тижня вирішив посилити “антитерористичні заходи”.
- У російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Місцева влада заявляє, що причиною стала “атака безпілотниками”.