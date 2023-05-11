Про це він написав у своєму у Telegram-каналі.

За словами російського губернатора, рано вранці 11 травня нібито “з боку України” було зафіксовано 5 “прильотів” по електропідстанції селища Тьоткіне Глушківського району.

Так, внаслідок обстрілу було частково порушено електропостачання.

Нагадаємо, що вранці 10 травня Старовойт заявляв, що під Курськом буцімто було збито “ворожий безпілотник”. Уламки БпЛА впали у селі Толмачеве.

ДОВІДКА. Курська область межує з територією України.