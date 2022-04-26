У Росії запропонували застосовувати до криптовалют санкції. Зокрема визнати їх "предметом злочинних посягань".

Про це повідомив російський “Интерфакс”.

Генпрокурор РФ Ігор Краснов підкреслив, що злочинці використовують віртуальні активи. Через поширення подібної динаміки російська сторона запропонувала включити до кримінального та кримінально-процесуального законодавства можливість визнання криптовалюти “предметом зазіхань” і застосувати щодо них обмеження.

У лютому Центробанк РФ представив перелік законопроєктів щодо регулювання цифрового майнінгу та криптовалютного ринку. Зокрема йшлося про заборону майнингу, обігу криптовалют та запровадження адміністративної відповідальності за порушення заборони.

“Відомство запропонувало дозволити громадянам інвестувати у криптовалюти залежно від результатів попереднього тестування, а кваліфікованим інвесторам та юрособам – здійснювати операції з криптовалютами без обмежень. При цьому Мінфін пропонував зберегти заборону на використання цифрових валют як засобу платежу в Росії”, – зазначило видання.