МВС Польщі створило власний санкційний список російських і білоруських осіб та підприємств

Про це свідчить опублікований на сайті міністерства перелік.
До нього увійшло 15 осіб і 35 підприємств, які працюють у Польщі та фінансують російську війну проти України. За останні два роки 18 найбільших підприємств списку переказали близько 1,3 млрд доларів у РФ.
“Суб’єкти, внесені до санкційного списку, переважно фінансували Російську Федерацію. За останні 2 роки 18 найбільших суб’єктів господарювання перерахували понад 6 мільярдів злотих суб’єктам, що працюють в Росії”, — йдеться у повідомленні.
Wiceminister @WasikMaciej w #MSWiA: Podmioty, które znalazły się na liście sankcyjnej w dużym stopniu finansowały Federację Rosyjską. 18 największych podmiotów gospodarczych w ciągu ostatnich 2 lat przetransferowało ponad 6 mld zł do podmiotów funkcjonujących na terenie Rosji. pic.twitter.com/8Lf9d2x4Fp
— MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) April 26, 2022
- Нагадаємо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про передачу танків Україні, проте кількість не зазначив. Натомість Польща отримала бронетехніку від Великої Британії.
- Також Польща за власною ініціативою запровадила ембарго на імпорт російського вугілля, не очікуючи на відповідне рішення країн Євросоюзу.
- Понад мільйон тимчасово переміщених українців отримали ідентифікаційний номер PESEL у Польщі.