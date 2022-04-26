МВС Польщі створило власний санкційний список російських і білоруських осіб та підприємств

Міністерство внутрішніх справ Польщі створило власний санкційний список проти російських та білоруських осіб і підприємств

Про це свідчить опублікований на сайті міністерства перелік.

До нього увійшло 15 осіб і 35 підприємств, які працюють у Польщі та фінансують російську війну проти України. За останні два роки 18 найбільших підприємств списку переказали близько 1,3 млрд доларів у РФ.

“Суб’єкти, внесені до санкційного списку, переважно фінансували Російську Федерацію. За останні 2 роки 18 найбільших суб’єктів господарювання перерахували понад 6 мільярдів злотих суб’єктам, що працюють в Росії”, — йдеться у повідомленні.