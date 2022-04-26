російсько-українська війна
14:30 Ситуація в Україні стала «каталізатором для великої кількості проблем»: Лавров на зустрічі з генсеком ООН
14:29 «Наші відмовилися, але ж луганчани поїхали» — у перехоплених розмовах СБУ окупанти бояться наступати під Ізюм
14:01 Минулої ночі російські окупанти завдали 35 авіаударів по заводу «Азовсталь» у Маріуполі: є постраждалі серед цивільних
13:42 Російські солдати змушують жінок «шпигувати», погрожуючи розстрілом їхніх дітей — Луганська ОВА
13:22 «Мій світ знищила російська ракета»: батько загиблої в Одесі 3-місячної Кіри розповів свою історію
13:19 У Маріуполі російські військові змушують чоловіків за їжу облаштовувати братські могили — радник мера
13:18 МВС Польщі створило власний санкційний список російських і білоруських осіб та підприємств
12:50 З Чечні на війну проти України відправлять в’язнів, зокрема родичів опозиціонерів
12:36 СБУ затримала інженера Укроборонпрому, який допомогав ворогу коригувати вогонь по бронетанкових заводах
12:31 Нові вибухи у Придністров’ї: зруйновано антени, які транслювали російське радіо
11:36 ЗСУ готуються до можливого нападу на Запоріжжя з півдня — британська розвідка
10:59 Одна людина загинула та ще одна отримала поранення: наслідки ранкового обстрілу Запоріжжя
10:45 Росіяни повернули до України викрадену 12-річну доньку капітана Національної збірної з водного поло Євгена Обединського, який загинув у Маріуполі
10:13 У США заперечили, що бояться запроваджувати санкції проти Аліни Кабаєвої
10:12 Над Запорізькою АЕС низько пролетіли дві крилаті ракети РФ
09:54 Понад мільйон українців отримали ідентифікаційний номер PESEL у Польщі
09:39 217 дітей загинуло через повномасштабну агресію РФ проти України
09:26 Вчора російські військові 17 разів обстріляли цивільних на Луганщині
08:53 Український урожай може скоротитись на 20% через російське вторгнення
08:43 Уряд Великої Британії скасував всі мита на товари з України
08:10 Фінляндія та Швеція у травні оголосять про бажання приєднатись до НАТО – BBC
07:51 Вранці російські окупанти обстріляли Запоріжжя
00:54 Польща передала свої танки Україні – Моравецький
00:09 Вибухи у Придністров’ї – спланована провокація російських спецслужб – розвідка

25 квітня

23:39 Ілон Маск уклав угоду на купівлю Twitter за $44 мільярди
22:56 Міськраду Херсона зайняли озброєні росіяни – мер
22:18 Росіяни намагаються зруйнувати шляхи постачання військової допомоги Україні – Генштаб
21:34 Росіянин матері: «зламуємо хати та грамотно мародеримо» в Україні – перехоплення СБУ
21:07 «Візит держсекретаря та міністра оборони США є сигналом, що Україна не просто успішно воює, а й перемагає» – Порошенко
20:23 Українського пілота Романа Василюка звільнено з російського полону
19:43 Держдеп США схвалив продаж Україні боєприпасів на $165 мільйонів
18:36 ОБСЄ закликала негайно відпустити чотирьох своїх співробітників, затриманих сепаратистами ОРДЛО
17:59 Бензин марки А-95 зник зі столичних заправок

МВС Польщі створило власний санкційний список російських і білоруських осіб та підприємств

Міністерство внутрішніх справ Польщі створило власний санкційний список проти російських та білоруських осіб і підприємств

Вівторок, 26 квітня 2022, 13:18
Підтримати

Про це свідчить опублікований на сайті міністерства перелік.

До нього увійшло 15 осіб і 35 підприємств, які працюють у Польщі та фінансують російську війну проти України. За останні два роки 18 найбільших підприємств списку переказали близько 1,3 млрд доларів у РФ.

“Суб’єкти, внесені до санкційного списку, переважно фінансували Російську Федерацію. За останні 2 роки 18 найбільших суб’єктів господарювання перерахували понад 6 мільярдів злотих суб’єктам, що працюють в Росії”, — йдеться у повідомленні.

Теги: війна, МВС Польщі, Польща, російська агресія, російсько-українська війна, санкції

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook