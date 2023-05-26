За даними ЗМІ, родичі нового заступника голови Служби безпеки України Сергія Наумюка досі мають паспорти РФ, попри його слова щодо ануляції документів. Водночас в СБУ кажуть, що їм про це відомо.

Джерело: “Схеми” (“Радіо Свобода”), СБУ.

Журналісти “Схем” заявили про російський паспорт у батька Сергія Наумюка, коли той був кандидатом на посаду директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ)

Спочатку Наумюк заперечував цей факт, але згодом підтвердив дані розслідувачів під час співбесіди на доброчесність. Він визнав, що його батько й брат отримали російські паспорти нібито “з побутових причин” у 2015-му році, а потім від них відмовились.

“Батьки з 1978 року проживали у Луганську. На час окупації кожен вирішував, чи покидати свій дім. Вони залишилися у себе вдома, жили своїм життям і не співпрацювали з окупаційною владою. У 2015 році із певних побутових причин батько і брат були вимушені отримати російські паспорти. Надалі вони від них відмовились”, – сказав Наумюк.

Проте, як пишуть “Схеми”, російський паспорт батька Наумюка й досі не анульовано. Про це свідчить його відсутність у переліку недійсних паспортів на сайті МВС РФ.

Як зазначили в СБУ, Наумюк пройшов усі необхідні перевірки, визначені законодавством. Також спецслужба ретельно вивчила інформацію щодо його сім’ї та родичів. Про російські паспорти своїх брата та батька Наумюк нібито повідомляв раніше.

“Після виїзду з тимчасово захопленого регіону вони подали заяви на відмову від російського громадянства. Однак, наразі уповноважені органи РФ свідомо блокують розгляд відповідних заяв. Вони виступають проти дій Росії, яка розпочала повномасштабну війну в Україні”, – йдеться в заяві СБУ.