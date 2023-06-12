Джерело: Інститут вивчення війни.

За даними аналітиків, українські сили візуально підтвердили просування на заході Донецької області та заході Запорізької області. Водночас це також підтвердили й російські джерела, намагаючись при цьому применшити досягнення України.

Відтак, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські підрозділи просунулися на півдні України на 300-1500 метрів. Окрім того, Маляр та інші українські і російські джерела запевнили, що українські військові досягли успіхів на південь від Великої Новосілки в період з 10 по 11 червня, звільнивши, зокрема, Макарівку, Нескучне, Благодатне, Сторожеве та Новодарівку.

Натомість, як відзначили аналітики, деякі російські джерела заявили, що бої точаться у “сірій зоні” або на “спірних територіях”, або що українські війська ведуть активні операції зі звільнення територій, які армія РФ не повністю зайняла до початку контрнаступу на півдні України.

Також додається, що, попри звільнення ЗСУ кількох населених пунктів, нині досить рано говорити про “прорив українських сил”.