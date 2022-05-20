Росія рухається в напрямі скасування вікових обмежень на контрактну службу в армії.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Наразі на службу за контрактом беруть росіян до 40 років та іноземців, яким ще не виповнилось 30 років.

У п’ятницю, 20 травня, були оприлюднені поправки, які, ймовірно, будуть ухвалені російським парламентом. Вони передбачають, що служити за контрактом зможуть і росіяни старші 40 років.

Очікується збільшення кількості військовослужбовців певних спеціальностей, що є затребуваними — медики та інженери.

“Для роботи з військовою технікою потрібні високопрофесійні спеціалісти”, — зазначають представники російської Держдуми.

Одначе експерти вважають, що дефіцит робочої сили у РФ виник через великі втрати під час війни з Україною.

Президент країни-агресора Володимир Путін вирішив не вводити воєнний стан, очевидно, побоюючись реакції російського суспільства. Натомість був підготовлений проєкт поправок до законодавства, що скасовує вікові обмеження на контрактну службу.