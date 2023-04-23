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У Росії стартувала нова масштабна кампанія з набору призовників – британська розвідка

Міністерство оборони РФ розпочало нову масштабну кампанію з набору добровольців в лави російської армії.

Неділя, 23 квітня 2023, 10:41
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Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.

Як повідомили в розвідці Сполученого Королівства, в межах кампанії з’явилася реклама в російських соціальних мережах, на білбордах і на телебаченні.

Зазначається, що творці реклами звертаються до “справжніх чоловіків” та пропонують грошову винагороду за вступ до армії.

Наголошено, що малоймовірно, що ця кампанія зможе привернути 400 тис. добровольців, про які анонсувало міністерство оборони. Вище керівництво РФ, можливо, бажає відтермінувати будь-яку нову обов’язкову мобілізацію, щоб “звести до мінімуму внутрішні розбіжності”.

Теги: війна, добровольці, кампанія, Міноборони РФ, мобілізація, призовники, російсько-українська війна, Росія, соцмережі, реклама

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