У Росії стартувала нова масштабна кампанія з набору призовників – британська розвідка

Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.
Як повідомили в розвідці Сполученого Королівства, в межах кампанії з’явилася реклама в російських соціальних мережах, на білбордах і на телебаченні.
Зазначається, що творці реклами звертаються до “справжніх чоловіків” та пропонують грошову винагороду за вступ до армії.
Наголошено, що малоймовірно, що ця кампанія зможе привернути 400 тис. добровольців, про які анонсувало міністерство оборони. Вище керівництво РФ, можливо, бажає відтермінувати будь-яку нову обов’язкову мобілізацію, щоб “звести до мінімуму внутрішні розбіжності”.
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