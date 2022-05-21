Розвідка Сполученого Королівства повідомила, що у Росії виникла проблема з безпілотними літальними апаратами, адже РФ втратила багато БпЛА у війні проти України, а швидко виготовити нові не може через західні санкції.

Про це йдеться у дописі міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У відомстві зауважили, що використання безпілотників відіграє важливу роль у війні для двох сторін, хоча за час протистояння велика кількість БпЛА була знищена.

Росія намагалась створити концепцію “розвідувального удару”: такий сценарій російські армійці вдосконалювали у Сирії. Він передбачає використання безпілотників для визначення цілей, які можна уразити бойовими літаками чи артилерією.

Та втративши значну частину БпЛА з початку повномасштабного вторгнення в Україну, РФ, ймовірно, відчує дефіцит розвідувальних безпілотників, оскільки не може виробляти нові через санкції.

Російська авіація з екіпажем здебільшого уникає вильотів над територією України через загрозу бути ураженою українськими зенітно-ракетними комплексами.

“Якщо Росія продовжуватиме втрачати БпЛА нинішніми темпами, можливості російського спостереження та розвідки значно погіршаться, що негативно вплине на оперативну ефективність”, – зауважили у британській розвідці.