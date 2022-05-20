Про це повідомляє The Washington Post.
Загалом проєкт закону передбачає загальну військову допомогу в розмірі 20 мільярдів доларів, яка має фінансувати надання передових систем озброєння, таких як зенітні ракети “Patriot” і дальня артилерія.
До законопроєкту також включено понад 8 мільярдів доларів загальної економічної підтримки України, майже 5 мільярдів доларів глобальної продовольчої допомоги для подолання потенційного дефіциту продовольства, спричиненого спадом української сільськогосподарської економіки та понад 1 мільярд доларів США для підтримки вимушено переміщених осіб.
ДОВІДКА. MIM-104 “Patriot” (Патріот) — американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який використовується армією США та її союзниками. Виробляється компанією Raytheon у Сполучених Штатах.
- Нагадаємо, що 19 травня Сенат Сполучених Штатів Америки широкою двопартійною більшістю схвалив пакет на суму приблизно $40 мільярдів для надання екстреної допомоги Україні. Водночас 11 республіканців проголосували проти.
- Раніше законопроєкт про надання Україні 40 млрд доларів допомоги, який ухвалила Палата представників США, заблокував сенатор Ренд Пол.
- У Пентагоні заявили, що для того, щоб беззупинно надавати військову допомогу Україні, Сенат США має ухвалити закон про виділення Україні 40 мільярдів до 19 травня.
- Президент України Володимир Зеленський подякував Палаті представників США за рішення.
- Водночас у Кремлі розкритикували такий жест.