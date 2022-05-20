Вчора Сенат США проголосував за пакет допомоги Україні розміром 40 млрд доларів. У його межах Україна може отримати зенітні ракетні комплекси "Patriot".

Про це повідомляє The Washington Post.

Загалом проєкт закону передбачає загальну військову допомогу в розмірі 20 мільярдів доларів, яка має фінансувати надання передових систем озброєння, таких як зенітні ракети “Patriot” і дальня артилерія.

До законопроєкту також включено понад 8 мільярдів доларів загальної економічної підтримки України, майже 5 мільярдів доларів глобальної продовольчої допомоги для подолання потенційного дефіциту продовольства, спричиненого спадом української сільськогосподарської економіки та понад 1 мільярд доларів США для підтримки вимушено переміщених осіб.

ДОВІДКА. MIM-104 “Patriot” (Патріот) — американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який використовується армією США та її союзниками. Виробляється компанією Raytheon у Сполучених Штатах.