У Росії заблокували доступ до платформ Patreon та Grammarly. На теренах РФ мали заблокувати лише деякі сторінки, але "Роскомнагляд" перекрив доступ до сайтів цілком.

Про це повідомило пропагандистське видання “MSK1“.

Інтернет-платформа Patreon зазнала цензури через заяву редакції інтернет-журналу DOXA. Журналісти ще 25 лютого виступили проти російського повномасштабного вторгнення в Україну. Patreon дозволяє авторам розповсюджувати контент як тексти, малюнки, відео по платній підписці. Платформою користуються понад 250 тисяч авторів по всьому світу.

Водночас сервіс Grammarly заблокували через заяву компанії щодо припинення роботи на теренах РФ та Білорусі. Цей ресурс спрощує написання текстів англійською мовою. Крім того, сервіс висловився проти війни в Україні.

Зазначено, що також заблоковано ще 102 сайти. Серед них “Аргументи та факти в Україні”, посилання на Archivach, “Європейська правда”, Site.ua, Sport.ua та інші інтернет-ресурси.