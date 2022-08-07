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YouTube заблокував канал російської держкорпорації у зв’язку з санкціями

Ще одному російському каналу повідомили про блокування. Через санкції проти РФ було заблоковано YouTube-канал російської держкорпорації "Ростех".

Неділя, 7 серпня 2022, 11:11
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Про це повідомило пропагандистське видання ТАСС.

Російська держкорпорація готувалася до можливого видалення каналу. “Ростех” переніс всі ролики на російську платформу для перегляду відео Rutube.

“Сьогодні Google повідомив про блокування YouTube-каналу “Ростеху” у зв’язку з санкціями. Це був канал про російську техніку, наших інженерів і розробки, який дивилися майже 45 тисяч передплатників і сотні тисяч глядачів на рік”, – йдеться в повідомленні.

“Ростех” є найбільшою російською промисловою компанією. Вона об’єднує понад 800 наукових та виробничих організацій у 60 регіонах. Корпорація займається авіабудуванням, радіоелектронікою, медичними технологіями та інноваційними матеріалами. Зокрема до компанії входять “АвтоВАЗ”, “КамАЗ”, ОАК, “Вертольоти Росії” та ОДК.

Днями соцмережа Twitter заблокувала російські пропагандистські ЗМІ на теренах країн ЄС та Великої Британії. При вході на “РИА Новости” та “Прайм” показувало повідомлення “доступ до облікового запису закрито”.

Теги: Google, російські пропагандисти, російсько-українська війна, санкції проти Росії, санкції проти РФ, YouTube

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