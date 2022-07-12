Про це повідомило російське пропагандистське видання “РИА Новости”.
Зазначено, що чоловік повернувся з Європи, але не уточнено, з якої саме країни. Пацієнт завернувся до медичного закладу з характерним висипом.
У чоловіка взяли біоматеріал та підтвердили у нього віспу мавп. Його ізольовано до інфекційної лікарні. За словами медиків, захворювання протікає у легкій формі, загрози життю немає.
Станом на 11 липня у світі виявлено понад 9 тисяч випадків інфікування. Їх зафіксували у 59 неендемічних країнах, тобто там, де хвороба не є характерною для місцевості. ВООЗ не вважає віспу мавп епідемією.
Мавпяча віспа є інфекційним захворюванням, притаманним регіонам Західної та Центральної Африки. Воно провокує у хворого висипи на шкірі, слабкість та лихоманку. Більшість пацієнтів одужують за 2-4 тижні.
- Нагадаємо, останнім часом в Європі зафіксували випадки мавпячої віспи у людей. Наразі лікарі не можуть встановити способи поширення хвороби, рідкісної за межами Африки. Тож варто знати, що це за вірусна інфекція та чим вона небезпечна.
- Уряд США вирішив закупити більше вакцини проти мавпячої віспи, адже спалах епідемії продовжує зростати у всьому світі.
- Російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію про начебто розроблену у вигаданих українських “біолабораторіях” мавпячу віспу.