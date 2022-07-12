У Росії виявили перший випадок захворювання на вірус мавпячої віспи. Його зафіксували у молодика з Санкт-Петербурга.

Про це повідомило російське пропагандистське видання “РИА Новости”.

Зазначено, що чоловік повернувся з Європи, але не уточнено, з якої саме країни. Пацієнт завернувся до медичного закладу з характерним висипом.

У чоловіка взяли біоматеріал та підтвердили у нього віспу мавп. Його ізольовано до інфекційної лікарні. За словами медиків, захворювання протікає у легкій формі, загрози життю немає.

Встановлено осіб, з якими інфікований контактував. Медики нині контролюють їхній стан здоров’я.

Станом на 11 липня у світі виявлено понад 9 тисяч випадків інфікування. Їх зафіксували у 59 неендемічних країнах, тобто там, де хвороба не є характерною для місцевості. ВООЗ не вважає віспу мавп епідемією.

Мавпяча віспа є інфекційним захворюванням, притаманним регіонам Західної та Центральної Африки. Воно провокує у хворого висипи на шкірі, слабкість та лихоманку. Більшість пацієнтів одужують за 2-4 тижні.