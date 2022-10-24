У Росії заявили, що їхній винищувач Су-34 впав на 9-поверховий будинок в Єйську через птахів. Нібито чайки потрапили всередину двигуна.

Про це повідомило ТАСС.

Видання зіслалося на джерела в силових структурах. Вони заявили, що, коли літак злітав, то в його двигун потрапили дві чайки. Стверджується, що це і стало причиною загоряння двигуна та падіння літака.

“Їх (чайок, – ред.) рештки знайшли експерти при огляді уламків літака”, — заявило джерело. Причиною аварії російського літака стало загоряння одного з двигунів під час набору висоти – повідомляють у міноборони РФ. Пілот літака встиг катапультуватися. pic.twitter.com/IPhfsx4V6C — Букви (@Bykvu) October 17, 2022 Зазначимо, що в російському місті Єйськ авіакатастрофа сталася 17 жовтня. На житловий будинок у Краснодарському краю РФ впав військовий літак, але льотчики встигли катапультуватись. Тоді повідомлялося про одну загиблу людину та трьох постраждалих, зокрема дитину.

Літак був із повним боєкомплектом. Через пожежу було пошкоджено 15 квартир.