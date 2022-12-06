Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія має ракети на ще кілька масованих ракетних ударів по Україні.

Про це повідомили в етері національного марафону.

Начальник ГУР МО зазначив, що у РФ підходять до завершення запаси високоточного озброєння. За його словами, вони вже давно увійшли в критичний мінімум.

“Проте, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що в принципі дуже погано для самої Російської Федерації. Військові там знають про цю проблему. Виробництво нових ракет — воно є. Воно абсолютно мізерне у порівнянні з тією кількістю, яку вони застосовують”, — сказав він.

Буданов наголосив, що росіяни впевнено йдуть “у повний нуль” щодо кількості подібного озброєння. У РФ виробляють кілька типів високоточної зброї, але виробництво обмежено.

Глава розвідки вважає, що наступна масована ракетна атака залежатиме від бажання росіян, технічних і регламентних робіт по обслуговуванню озброєння.

Вже як кілька місяців РФ має проблеми з нестачею ракетно-артилерійського озброєння. Труднощі з’явилися навіть з артилерією, тому у росіян нині діють обмеження. Водночас Україна має такі проблеми ще з весни.

За його словами, станом на початок грудня Іран так і не поставив Москві жодної балістичної ракети. Водночас окупанти привозять в Росію з Китаю пральні машини, холодильники та іншу техніку. Раніше повідомлялося, шо окупанти використовують деталі звідти у військових цілях.

Ще росіяни почали обстрілювати Україну ракетами, які виготовили цього літа.