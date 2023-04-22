У російському Бєлгороді на місці, де нещодавно розірвалась авіаційна бомба, знайдено ще один нерозірваний снаряд. У місті проводиться евакуація.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков.

За його інформацією, сапери знайшли вибухонебезпечний предмет там, де 20 квітня стався вибух авіабомби. Знайдений снаряд знешкодять на полігоні.

Водночас Гладков наголосив, що було ухвалено рішення евакуювати мешканців 17 будинків у радіусі 200 метрів від знайденого снаряда. За попередніми даними, мовиться про евакуацію понад 3000 осіб.

Він додав, що мешканців вивезуть до пунктів тимчасових розміщень, де є все необхідне, зокрема вода та гаряча їжа.⠀

Будинки, з яких вивезуть людей, охоронятимуться поліціянтами.

ДОВІДКА: Пізно ввечері 20 квітня у Бєлгороді, РФ, пролунав вибух, пошкоджено автомобілі, що знаходилися поблизу, у прилеглих будинках вибиті вікна, а на дорозі утворилася вирва. Згодом виявилося, що це російський Су-34 “випадково скинув” боєприпас на місто.